Ringo za 77. rojstni dan z globalno zabavo miru in ljubezni

Nekdanji bobnar zasedbe The Beatles, 76-letni Ringo Starr, bo 7. julija rojstni dan praznoval z brezplačnim uličnim koncertom v Hollywoodu, in sicer pred stolpom založbe Capitol Records. Pridružili se mu bodo tudi slavni prijatelji, med njimi Joe Walsh, David Lynch, Edgar Winter, Nils Lofgren in Eric Burdon.

Ko so Ringa nekoč vprašali, kaj bi rad za svoj rojstni dan, je izjavil, da "več miru in ljubezni, saj tega nikoli ni dovolj". Prvi Peace and Love (Mir in ljubezen) dogodek je sicer organiziral leta 2008 v Chicagu, v Illionoisu, do zdaj pa je svoje rojstnodnevne dogodke že organiziral v New Yorku, Nashvillu, Los Angelesu in tudi v Nemčiji.

"Naj spomnim, da se kdor koli lahko pridruži, ni treba da greste kamor koli, ali kar koli rečete. Samo objavite pod #PeaceandLove, ali si to samo recite v mislih, kjer koli že boste. Tako boste vedeli, da še vedno prispevate k temu gibanju," je prepričan Ringo.

Vsi tisti, ki bi se radi pridružili njegovi globalni zabavi, tako lahko sodelujejo, saj bodo opoldne tisti dan dogodki tudi v Kolumbiji, Argentini, Antarktiki, v Las Vegas, Peruju Španiji, na Novi Zelandiji, v Rusiji, New Yorku, Panami, Braziliji, na Japonskem, v Londonu in v njegovem rodnem Liverpoolu.