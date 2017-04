Rockerja našli mrtvega na njegovem domu

71-letnega rockerja Johna Warrena Geilsa ml. so našli neodzivnega na njegovem domu v Grotonu, v zvezni državi Massachusetts, kjer je očitno umrl naravne smrti, saj ni suma na nasilno smrt. J. Geils Band so bili ena bolj popularnih koncertnih zasedb v 70. letih prejšnjega stoletja, a širšega uspega niso dosegli do 80. let, ko so imeli uspešnice kot sta Centerfold, Love Stinks z dvanajstega studijskega albuma Freeze Frame (1981).

Pevecje nato odšel po svoje, zato ni pel na zadnjem albumu zasedbe, ki se je razšla leta 1985, a se je kasneje nekajkrat zbrala in odigrala nekaj povratniških koncertov.Za osvežitev spomina prisluhnite dvema njihovima uspešnicama!