VIDEO: Rok'n'Band se bodo to poletje z rdečim kabrioletom in spuščeno streho odpeljali po Nino

S starodobnim kabrioletom in vetrom v laseh so Rok'n'Band predstavljajo novo pesem in videospot Nina. S skladbo z utripom zlatih 50. in pomenljivim besedilom se fantje vračajo v čas velikih ameriških kabrioletov, džuboksov, širokih kril in briljantine. Pred poletjem so se pridno zaprli v snemalni studio, kjer je novi single nastajal, za snemanje videospota pa so skočili v rdeči kabriolet in se z dekleti odpeljali v neznano.



​Snemanje videospota pa ni potekalo brez težav, saj se je dekletom na poti čisto zares pokvaril avto. "Vedno ustrežljivi fantje smo jim priskočili na pomoč ... in poklicali avto vleko!" se je nasmejal Rok Ferengja.

Pa je bila med dekleti tudi kakšna Nina? "Vse punce v naših pesmih so resnične!" je bil skrivnosten Rok: #Skozi leta pa smo nabrali že kar lepo število pesmi z ženskimi imeni." Tako so svojo pesem dobile že Nika, Tina, Maja, Mojca in Petra, zdaj pa se jim bo pridružila še Nina za katero bo Rok koprnel v vročih poletnih nočeh.

Rok'n'Band letos praznujejo tudi sladko 20-letnico njihove nepozabne uspešnice Jagode in čokolada, ki je nastala v sodelovanju z avtorjem glasbe Sašem Lošićem in avtorjem besedila Janezom Zmazkom Žanom. Prav s to pesmijo je leta 1997 Rok nastopil na slovenskem izboru evrovizijske popevke in zasedel tretje mesto, z enako energijo in strastjo pa fantje ustvarjajo in stopajo na koncertne odre tudi danes.

Prepoznavne melodije, iskren vokal, eleganten stil in predvsem neizmerna energija so glavni dejavniki skupine. Brezčasni in nepozabni Rok'n'Band so v dvajsetih letih nedvomno obdržali svoj naboj in mladostno energijo, saj jih z enakim zanosom odkrivajo in prepevajo vedno nove generacije, ki obožujejo brezčasni utrip glasbe 50-ih iz katerega Rok'n'Band črpajo navdih.