Rok'n'Bandova uspešnica Jagode in čokolada je stara že 20 let

Člani zasedbe Rok'n'Band se te dni veselijo prav posebne obletnice. S svojo veliko uspešnico Jagode in čokolada, so pred 20 leti na slovenskem izboru evrovizijske popevke zasedli tretje mesto. Spomine na ta čas so člani Rok'n'Banda obudili na novinarski konferenci, ko so spomnili, da je pesem nastala v sodelovanju s Sašom Lošićem in Janezom Zmazkom - Žanom, ter da je prvih 999 primerkov prve plošče Da padeš dol zaradi nastopa na Emi izšlo brez te pesmi.

Zametki skupine sicer segajo v leto 1992, ko se je oblikovala kot Ghosts of the 50's. Frontman Rok Ferengja jo je v Rok'n'Band preimenoval tri leta kasneje, ko so po besedah člana skupine Blaža Črnivca "začeli migat in snemat svoje pesmi" Moja mlada ljubica, Dekle mojega prijatelja in Ne težit. Za Mojo mlado ljubico so v ljubljanskem Orto baru istega leta posneli tudi svoj prvi videospot, ki ga je režiral Branko Đurić Đuro.

Velika uspešnica Nika je izšla leta 1998 na plošči Kako me mika, ki je dosegla platinasto naklado. Platinasta je bila leta 1999 tudi njihova tretja plošča V nevarni fazi, leto kasneje pa so izdali ploščo Brez dvoma.

Kot sta dejala Črnivec in Ferengja, so začeli kot garažni bend, ki je svoj navdih črpal iz glasbe 50. let prejšnjega stoletja in njenih najodmevnejših izvajalcev. "Danes se lahko pohvalimo s tem, da imamo 50 do 60 koncertov letno. V vseh teh letih pa Rok ni niti enkrat na koncert zamudil ali ga odpovedal. Še vedno tudi ustvarjamo nove pesmi," je dodal Črnivec. Zasedba sicer sestavljajo še Tomaž Repinc, Robert Humar in Tomaž Ferenc.

Poleg že omenjenih Lošića, Žana in Đurota, ki je režiral tudi videospot za pesem Ostani še minuto, so se njihove poti križale s še številnimi drugimi znanimi imeni. Lado Bizovičar, ki so mu sicer igrali za 18. rojstni dan, je denimo napisal besedilo za pesem Dej ruk'n me, s Tanjo Ribič, ki je na Emi leta 1997 zmagala s pesmijo Zbudi se, pa sta Ferengja in Črnivec v Dublin odpotovala kot spremljevalna vokala. Sodelovali so tudi z Otom Pestnerjem, Adijem Smolarjem, Guštijem in Aniko Horvat.

Utrip zlatih 50. let, čas velikih ameriških kabrioletov, džuboksov, širokih kril in briljantine, je bil Ferengji vedno zelo blizu, v rock'n'roll, kot je povedal za STA, pa je zaljubljen že od malega. "Rad imam oder, rad nastopam, glasba mi ogromno pomeni. Morda me je tudi odpeljala stran od družbe, v kateri ne vem, če bi preživel," je poudaril in ob tem povabil na napovedana nastopa, na katerih sicer ne bo manjkalo niti Elvisovih uspešnic v njegovi interpretaciji.