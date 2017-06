S prevaro do brezplačnih vstopnic za koncert Ariane Grande

V Manchestru, ki ga je pred manj kot dvema tednoma pretresel teroristični napad, so osupli in razočarani. Več kot 10 tisoč ljudi je skušalo s prevaro dobiti brezplačne vstopnice za nedeljski dobrodelni koncert. Gre za vstopnice, ki so jih organizatorji ponudili vsem preživelim, tudi ranjenim obiskovalcem koncerta Ariane Grande.