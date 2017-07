Samantha Fox: Super občinstvo, upam, da se kmalu spet vrnem, prišla pa bi tudi na dopust!

Prsata Samantha Fox je zaslovela v 80. letih prejšnjega stoletja kot "dekle s tretje strani" v britanskem tabloidu The Sun, nato pa imela uspešno pevsko kariero. Pri nas je zasedba San Di Ego septembra lani naredila rockersko priredbo pesmi Touch Me (I Wanna Feel Your Body), ki je na ušesa prišla tudi nekdaj bujni Britanki, zdaj pa dostojni dami pri 51 letih.

"Vaša priredba je izvrstna, zelo dobra, ena najboljših kar sem jih slišala in verjemite mi, da sem slišala kar precej zelo slabih," je že na dopoldanski vaji v Laškem dejala Foxova, ki je po slabo prespani noči, čeprav je na festival Pivo in cvetje tokrat prišla v družbi nove prijateljice, odšla na sproščanje in počitek pred večernim nastopom, ko je nastopila na manjšem odru Jubilejnik. Pred tem pa se je domači zasedbi San Di Ego pridružila na odru Zlatorog, da so skupaj zapeli pesem Touch Me, ki so jo naši fantje priredili in je zvezdnici bujnih oblin očitno zelo všeč.

Povedala je, da je celo pozabila besedilo druge kitice, ki pa jo je zapelo, po njenih besedah, "neverjetno slovensko občinstvo". (Foto: Miro Majcen)

"Slovenci ste neverjetna publika, saj so ljudje peli z menoj, ko sem pozabila drugo kitico pri Touch me. Zelo so dojemljivi, peli pa so tudi pri I only wanna be eith you in Nothing's gonna stop me now. Neverjetno, upam, da se kmalu spet vrnem sem. Na Instagramu sem objavila video in pozvala ljudi iz Anglije, Francije, naj pridejo sam na počitnice, kar upam, da bom prišla tudi sama," nam je po nastopu razložila drobna Samantha s še vedno zavidljivim prsnim obsegom, v katerega so nekoč buljili danes 40 ali 50-letniki. Tudi člani San Di Ego so nam zaupali nekaj misli o njej in povedali, da jih na tonski vaji ni ravno najbolj navdušila, ko je prišla v zelo nevpadljivem imidžu in neprespana, ko pa je prišla na oder, pa je zasijala njena prava energija, tako da upajo, da bodo z njo lahko še kdaj sodelovali.

Sergej Škofljanec je bil z eminentno gostjo na odru takoj v elementu ... (Foto: Miro Majcen)

Tretji festivalski dan so sicer nastopili še tuji favoriti, avstralski hard rockerji Airbourne, ko je pevec Joel O'Keeffe po starem običaju spet preizkušal trdnost svoje glave s pločevinko piva, odlični in prekaljeni Superhammers ter priljubljene domače zasedbe Big Foot Mama, Hamo & Tribute to Love, Kingston, Marko Hatlak (z gostujočim Iztokom Mlakarjem), Poskočni muzikanti in drugi. Na koncu so lahko obiskovalci uživali v tradicionalni zaključni povorki, mednarodnem festivalu pihalnih godb, družine so se lahko predale aktivnostim Mavrične dežele, kulinarikam z Balkana, Italije, Španije, Tajske, z vrsto spremljajočih razstav, etno vasica pa je ponudila vrhunec z zaigrano ohcetjo po starih šegah.

Matic Ajdič, Samantha Fox , Sergej Škofljanec in Jure Doles. (Foto: Miro Majcen)

Zaključek festivala je bil z veličastnim ognjemetom, ki je sledil ponovitvi petkove vodno–ognjene multimedijske predstave. Pohvaliti gre izredno dobro organizacijo na vseh glasbenih odrih, zanimiv in skrben izbor tako tujih kot tudi domačih izvajalcev (že držimo pesti in ugibamo, koga bomo v Laškem lahko videli in slišali prihodnje leto!), hkrati pa je festival, poleg glasbe, ponudil tudi kup drugih zanimivosti, da so bili zadovoljni tudi tisti, ki niso bilo strogo glasbeno usmerjeni in jim je bolj dišalo pivo, dober žur ali pač druge aktivnosti, ki jih je bilo v Laškem na pretek.

