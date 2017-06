Samantha Fox kmalu z novo antologijsko izdajo

Se je spomnite? (Foto: Izvajalec)

Mokre sanje prenekaterega najstnika je danes 51-letna Samantha Fox poleg poziranja za revije postala z uspešnicami kot so Touch Me (I Want Your Body), Do Ya Do Ya (Wanna Please Me) in Nothing’s Gonna Stop Me Now. Pričelo se je leta 1986 in štiri leta je bila presenetljivo uspešna, zagotovo bolj kot njena italijanska kolegica Sabrina, čeprav jo je slednja morda celo prekašala po obsegu prsi.

Njen singel Touch Me (I Want Your Body) je bil top 10 uspešnica praktično po vsem svetu ter številka ena v šestih državah. Na domačem Otoku je imela še nadaljnih sedem uspešnic med prvih 40, založba Cherry Red pa zdaj pripravlja "box set", posebno izdajo, z naslovom Play It Again, Sam: The Fox Box, na štirih diskih, dveh zgoščenkah in dveh DVD-jih.

Bogata vsebin prihajajoče izdaje Play It Again, Sam: The Fox Box, ki bo izšla konec julija. (Foto: Izvajalec)

Foxova, ki je pozirala od svojega 17. do 21. leta, je nato leta 1986 podpisala pogodbo z založbo Jive Records, za katero je posnela prvenec, na drugem albumu je sodelovala s producentskim triom Stock Aitken Waterman, ki so ustvarili njen hit Nothing’s Gonna Stop Me Now, skupaj pa je posnela šest albumov, zadnjega leta 2005 (Angel with an Attitude).

A post shared by Samantha Fox (@samanthafoxofficial) on Apr 29, 2016 at 2:18am PDT

Na prvi plošči bodo vsi singli, ki jih je izdala za založbo Jive Records, za povrhu pa še eno neslišano pesem iz njenega "osebnega arhiva", druga zgoščenka pa bo ponudila raritete. Na DVD-jih so zbrali vse njene videospote in še dodatno gradivo, intervjuje ter nekaj alternativnih verzij in necenzuriranih videospotov.

A post shared by Samantha Fox (@samanthafoxofficial) on Feb 12, 2017 at 11:28am PST

Paketu bo dodan še dvostranski poster, zbirka priponk in 32-stranska knjižica s fotografijami. Zadeva bo izšla 28. julija, sicer pa bomo Samantho lahko 15. julija drugič videli tudi v Sloveniji, saj bo nastopila na letošnjem festivalu Pivo in cvetje v Laškem. Prvič je nastopila leta 1988 v Hali Tivoli, ko je krepko zamujal na koncert zaradi letala, nato pa, ker naj bi bila prvotno dogovorjena zgolj za tri pesmi, pri nas pa so od nje pričakovali enourni koncert, zato je Touch Me kar nekajkrat ponovila. Ljubljansko izkušnjo je menda opisala tudi v svoji knjigi, ki naj bi izšla kmalu

A post shared by Samantha Fox (@samanthafoxofficial) on Nov 22, 2016 at 3:19pm PST

Prisluhnite nekaj njenim hitom, za primerjavo, pa si lahko ogledate nekaj njenih fotografij izpred okoli 30 let in kako izgleda danes!