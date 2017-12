VIDEO: Pevka razkrila, kdaj bo unovčila svojo vozovnico za pot v vesolje

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Sarah Brightman je velika navdušenka nad vesoljem in božičem. (Foto: AP)

Pevka Sarah Brightman je v ekskluzivnem intervjuju razkrila, da je bila že tik pred odhodom v vesolje, saj je opravila že skoraj celoten trening, nato pa je misijo morala odložiti. In še dobro, da je tako, sicer dva dni pred božičem ne bi v Sloveniji prepevala v spektaklu Royal Christmas Gala. Bolj romantično ne gre, kot da prepevaš v državi, ki ima besedo ljubezen že v svojem imenu (S-love-nija; love v angleščini pomeni ljubezen), se je strinjala operna pevka, ki je znana po številnih prelepih ljubezenskih klasikah.

Sarah Brightman pa je poleg vesolja tudi velika navdušenka nad božičem. Prav zato se je odločila za božično-novoletni projekt, v sklopu katerega bo 22. decembra nastopila v Stožicah. Na koncertu jo bodo spremljali priljubljena zborovska zasedba Gregorian in trije pevci: tenorista Mario Frangoulis, znan po skladbi Vincero, Perdero, in Fernando Varela, znan iz slovite zasedbe Forte Tenors, ter kontra tenorist Narcis, dolgoletni pevec v zasedbi Gregorian.

Ob spremljavi simfoničnega orkestra bo mogoče prisluhniti številnim božičnim klasikam, ne bosta pa manjkali tudi uspešnici s stalnega repertoarja Brightmanove, kot sta Amigos para siempre in brezčasna Time to Say Goodbye, ki jo je prvotno zapela skupaj z Andreo Bocellijem.

O dosežkih uspešne operne pevke veliko povedo tudi številke: več kot 32 milijonov prodanih albumov in več kot 180 prejetih zlatih/platinastih nagrad. Čeprav so zanjo že več kot tri desetletja prepevanja v različnih žanrih in je očarala že milijone oboževalcev po vsem svetu, pa Sarah Brightman navdušenja nad petjem nikoli ne zmanjka. "Še vedno veliko vadim," pravi operna pevka, ki se strinja, da se vse življenje učimo. Novinarju Simonu Vadnjalu je v kratkem pogovoru, ki mu lahko prisluhnete v videu, med drugim razkrila svoj idealen pobeg za božič.