Še ena zmaga za Beyonce in Adele – nastop na grammyjih

Kdo bo velika zmagovalka grammyjev? Beyonce? (Foto: AP)

Ali Adele? (Foto: AP)

Adele in Beyonce se znova potegujeta za grammyja, tako za posnetek in za pesem leta. Razlika med kategorijama je v tem, da grammyja za najboljši posnetek podelijo za celostni angažma pri ustvarjanju skladbe, pri katerem poleg glasbenikov sodelujejo tudi producenti in tehniki, grammyja za pesem leta pa podelijo le avtorju besedila skladbe. Beyonce si je tako skupno prislužila nominacije v devetih kategorijah. S tem je potrdila svoj status največkrat nominirane glasbenice za grammyje, doslej je namreč zbrala skupno 62 nominacij – kot samostojna ustvarjalka, pa tudi kot članica skupine Destiny's Child. Beyonce je tudi ponosna dobitnica 20 grammyjev, a še ni prejela prestižne nagrade za album leta.



Zdaj pa so producenti prireditve potrdili, da bosta obe glasbenici na podelitvi tudi nastopili. Podelitev nagrad grammy, ki bo 12. februarja v Los Angelesu, bo po novem povezoval britanski zabavljač James Corden. Če se vse do podelitve ne bo vedelo, kdo je veliki zmagovalec, pa so že javili nekaj nagrajencev. Ameriška jazz in soul pevka Nina Simone, predstavniki art rocka The Velvet Underground in velikan funka Sly Stone so tako med dobitniki grammyjev za življenjsko delo, je sporočila Ameriška diskografska akademija.