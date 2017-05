Se ga še spomnite? Tokrat prepeva o dveh kozarcih vina

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Mitja Podlesnik, ki ustvarja pod umetniškim imenom Mark Zebra, na slovensko glasbeno sceno pošilja svežo in energično skladbo 2 kozarca vina, za katero je s produkcijsko ekipo Mediaspot, posnel odličen videospot. Skladba, ki s svojimi ritmi spominja na pop latino skladbe, je odlična popotnica za prihajajoče vroče poletne mesece.

Mark Zebra (Foto: Arhiv izvajalca)

''V srednji šoli sem nastopal s šolskim rock bendom, s katerim smo uspeli igrati na različnih koncertih, vendar smo se zaradi različnih interesov žal razšli,'' je o svojih glasbenih začetkih povedal Mark, ki se je predstavil tudi v šovu X Factor.

Pesem 2 kozarca vina je žanrsko drugačna in predstavlja nadaljevanje njegove glasbene kariere. Pevec priznava, da se ne obremenjuje z glasbenimi stili: ''Glasbo ustvarjam po trenutnem občutju, zato nikoli ne vem, kakšna bo naslednja skladba. Mi pa glasba predstavlja velik del življenja in ne predstavljam si dneva brez nje.''

Besedilo pesmi govori o zabavi, dekletih in prostemu času. Mark meni, da je prav to tisto, kar potrebujemo, da se odklopimo od vsakdanjika in vsakodnevnih obveznosti.

''Hoteli smo narediti nekaj svežega, zabavnega, hitrega ... Manjka nam veselja, zabavne glasbe, ob kateri se lahko v petek ali soboto odklopimo, damo skrbi na stran in preprosto uživamo. Zato je tudi besedilo takšno, primerno za vikend, odklop, predvsem pa za prihajajoče poletje.''