VIDEO: Se prepoznaš? – izpoved samostojne, svobodne in svojeglave ženske

Sheby, mlada r'n'b pevka predstavlja novo skladbo Se prepoznaš?. Osebnoizpovedna skladba pripoveduje o samostojni, svojeglavi, svobodni ženski; o ženski, ki ve, kaj hoče in to pove na glas. "Ta skladba je moj glas. Z njo želim povedati, da vem, kaj delam, in da o tem odločam sama. Besedilo sicer pripoveduje zgodbo dekleta, ki išče svoj glas v razmerju, ki jo omejuje. Sama želi naprej in samozavestno sprejema odločitve. Sama." O skladbi pravi Sheby.

Besedilo je sicer del zgodbe skladbe, a ima širši kontekst in sporočilo: "Danes je vsem nam, še posebej ženskam, družbena vloga določena; od nas se vedno nekaj pričakuje – kako se obnašamo, kako smo videti, kako govorimo, s čim se ukvarjamo … Nas in vsako našo odločitev družba spremlja kritično." In Sheby je tega dovolj – ve kaj hoče in se ne boji tega povedati na glas.



Glasbeno in produkcijsko plat skladbe Se prepoznaš je zložil Cazzafura, krivec mnogih hitov skupine Muff, Zlatka in mnogih drugih, besedilo pa je nastalo pod peresom Maje Šebenik, ki ustvarja pod umetniškim imenom Sheby.



Sheby je svojo vizijo sodobne, samostojne ženske upodobila tudi v videospotu, ki ga je posnela skupaj z ekipo Primate. Kadre videospota so posneli v dveh dneh v Kranju, poleg Sheby pa v spotu nastopajo še Laura Butkovič, Eva Butkovič, Valentina Golič in Neja Stoilkovsky. Za oblačila je poskrbela kar Sheby – kolekcija, ki jo vidimo v videospotu, je namreč njena zaključna naloga na fakulteti NTF. Tako skladba kot video sta manifestacija ženske energije. Vizualizacija skladbe temelji na podobah močnih žensk, jih povzdiguje in jim daje moč, nadvlado.