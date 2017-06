Severina: To je težka pesem, a se ji nikakor nisem mogla upreti

A post shared by Severina Kojic (@severina) on Jun 1, 2017 at 6:47am PDT

Priljubljena pevka Severina se pripravlja na izid nove pesmi, ki jo bo pospremil tudi videospot. Pesem, ki jo je naslovila Mrtav bez mene, pa je po besedah pevke zelo težka pesem: "To je težka pesem, a se ji nisem mogla upreti. Glasbo je napisal odlični Damir Handanovič, Marina Tucakovič pa me je vprašala, kakšno besedilo si želim ... In jaz sem odvrnila, da želim besedilo, ki bo noro od ljubezni in krvavo. Seveda je Marini uspelo."

A post shared by Severina Kojic (@severina) on Jun 2, 2017 at 2:17am PDT

Pod prihajajoči videospot se je podpisal Severinin dolgoletni sodelavec Darko Drinovac.

To je Severinin tretji singel, Kao in Otrove, prva singla s prihajajočega albuma, pa sta v samo štirih mesecih dosegla več kot 40 milijonov ogledov na spletni strani YouTube.