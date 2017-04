Shakira: Zaljubila sem se

Shakira (Foto: AP)

Gerard Pique in Shakira (Foto: AP)

Shakirina nova pesem Me Enamoré je posvečena njenemu partnerju in očetu njunih dveh sinov Gerardu Piqueju. V pesmi prepeva, da se ji je življenje spremenilo, potem ko ga je spoznala. Čeprav je najprej pomislila, da je še otrok, čustvom pač ne moreš ukazovati. Prepeva tudi, da bi z njim imela 10 otrok in da se je zaljubila. Del Shakirinega besedila: ''Poglej to lepo stvaritev. Kakšna lepa okrogla usta. Všeč mi je ta brada,''



''Ta pesem opisuje obdobje v mojem življenju, ko sem bila tako zaljubljena, da sem dobesedno plezala po drevesih.''



Spomnimo, da je Shakira v zadnjem obdobju izdajala predvsem duete. Začela je s pesmijo La Bicicleta, ki jo je posnela s Carlosom Vivesom, nadaljevala je s svojim rojakom Malumo in njunim duetom Chantaje, pred kratkim pa s Prince Royce posnela še singel Deja vu.



40-letna zvezdnica je priznala, da jo njen 30-letni partner Gerard Pique podpira pri njenem delu, prav tako kot ona njega pri njegovi nogometni karieri.