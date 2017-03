Shakira zapeljiva kot že dolgo ne

A post shared by Prince Royce (@princeroyce) on Mar 24, 2017 at 9:14am PDT

Se še spomnite Shakirinih začetkov? Kolumbijska zvezdnica je že leta 2009 v videospotu za pesem Whenever, Wherever navdušila z miganjem bokov. V najnovejšem videospotu za pesem Deja vu, kjer se ji je pridružil tudi Prince Royce, je dodala ščepec še bolj seksi gibov in dokazala, da ji ni tuja niti bačata – zapeljiv in romantičen ples iz Dominikanske republike, za katerega je značilno izrazito gibanje bokov.

Kolumbijsko zvezdnico je k sodelovanju povabil Prince Royce, ki je s Shakiro prvič posnel duet. Pesem Deja vu, ki jo najdemo na njegovem zadnjem albumu Five, govori o nesrečni ljubezni oziroma, da se že zaceljene ljubezenske rane znova odprejo.

Pod režijo se je podpisal Španec Jaume de Laiguana, ki se poleg režije ukvarja tudi s fotografijo in grafičnim oblikovanjem. Jaume je zakrivil kar nekaj Shakirinih videospotov, med drugim je bil tudi umetniški vodja njene koncertne turneje Oral Fixation Tour 2006/07.

Videospot si lahko ogledate spodaj.