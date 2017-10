Shania v istem korzetu kot v uspešnici izpred 18 let

Shania Twain leta 1999 in 2017. (Foto: AP)

Country pevka Shania Twain se je poklonila spominu na nekdanje čase, natančneje leto 1999, ko jo je s pesmijo Man! I feel like a woman! doletela svetovna slava, skladba pa ji je prinesla tudi grammyja za najboljšo country pesem.

18 let pozneje je pevka z veseljem obudila spomin na svoje uspešno obdobje v videospotu za svojo novo pesem Life's about to get good, v katerem se preobleče v kultno opravo. "Priznam, Morala sem se stlačiti v to stvar!" je dejala, ko si je nadela isti črni korzet, mini krilo in klobuk, ki jih je pred 18 leti nosila v videospotu svoje največje uspešnice, a roko na srce, to po takšnem obdobju ne bi uspelo vsakomur. Pri 52 letih je kanadska country pevka dokazala, da se je postarala samo na papirju oziroma da je z leti videti še bolje. Presodite sami!

Pevka si je v novem videospotu nadela korzet iz leta 1996. (Foto: You Tube)

"Celotna oprava je identična, od glave do pet, potegnili smo jo iz muzeja, praktično smo si jo sposodili, pomislila sem: 'To je čudovita ideja, če mi bo dejansko prav!'"

Pesem Man! I Feel Like A Woman!, ki jo je napisal Shanijin tedanji mož in producent Robert John Lange, je bila posneta leta 1999 v New Yorku, video pa je navdihnil Robert Palmer, ki je bil v svoji uspešnici Adicted to love obkrožen z "lahkimi" dekleti. Shania pa je v svoji pesmi obrnila vlogo in se sama oblekla izzivalno kot eno izmed Palmerjevih deklet, le da je sebe postavila v središče in se obkrožila z izklesanimi moškimi. Za nameček si je nadela še srajco in tako dala vedeti, da sodobna ženska ne potrebuje moških, če želi kaj doseči, saj je ona tista, ki nosi hlače.

Pesem Life's about to get good je iz Shanaijinega novega albuma Now, ki ga je pevka izdala po 15 letih premora. Prav toliko šteje tudi njen sin Eja, ki ga ima s svojim prvim možem. Lange pa je pevki zakuhal tudi hud ljubezenski škandal, ki pa se je za Shanio končal boljše kot zanj. Pred devetimi leti je Lange pevko po 14 letih zakona zapustil zaradi njene dolgoletne tajnice in najboljše prijateljice Marie-Anne Thiébaud, pevka in prijateljičin nekdanji mož Frederic pa sta se med lizanjem ran tako zbližala, da sta poročena še danes.

Shania, ki ima v žepu že pet grammyjev, bo 3. maja začela svetovno turnejo za svoj peti studijski album Now, s katerim se ta teden že povzpela na vrh Billboardove lestvice 200 pesmi.