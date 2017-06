Fante iz skupine Tarapana na cedilu pustil čoln

Fantje iz uspešne hrvaške skupine Tarapana predstavljajo videospot za pesem Ona spava. (Foto: Bojan Dragojević)

Rok (Foto: Bojan Dragojević)

Fantje iz uspešne hrvaške skupine Tarapana predstavljajo pesem Ona spava. Pod pesem in videospot, ki so ju posneli v Beogradu, sta se podpisala Dušan Bačić in Bojan Dragojević. Za Frana, Roka, Damirja ter Roberta je to že peta pesem, za katero pa imajo precej visoka pričakovanja. Kljub temu da so Tarapanci skupaj šele leto in pol, so njihovi nastopi po Sloveniji in na Hrvaškem polni njihovih zvestih poslušalcev. Po zelo uspešnih duetih z Nives Celzijus ter Učiteljicami so fantje kariero odlično nadaljevali s samostojnima pesmima Vidim te u bijelom ter U krevetu.

''Pesem je prava osvežitev za glasbeno sceno in komaj čakamo, da jo bomo na nastopih predstavili v živo,'' je povedal Rok, ki v skupini igra bas kitaro.

''Snemanje videospota je v Beogradu potekalo dva dni, vse je potekalo precej gladko, če odštejemo to, da se nam je na sredini reke pokvaril motor na čolnu,'' je rekel Damir in dodal: ''Znašli smo se tako, da smo poklicali na pomoč drugi čoln, ki nas je potem vlekel do obale.''

''Sicer pa so bila z nami na čolnu tudi dekleta, ki so nastopala v videospotu, tako da nam ni bilo hudega,'' z nasmehom pove Frano.

Fantje vedo, da trdo delo obrodi sadove, zato bo tudi njihovo poletje v glavnem delovno. Nastopali bodo tudi v Sloveniji, kamor se zmeraj radi vračajo.