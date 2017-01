Skupina GoGs združila moči z Ino Shai

GoGs je štiričlanska zasedba, ki jo sestavljajo Goran Mikić (rap vokal, tekstopisec), Primož Hudoklin (avtor glasbe, kitarist), Matic Franko (bas) in Luka Pate (bobni). Od klasičnih hip-hop zasedb se GoGs razlikuje predvsem s svojo žanrsko nepredvidljivostjo in močno sporočilnostjo. Glasbo odlikujejo melodičnost, harmonska širina, eklektika zvoka, polnost vokalov ter izjemna globina besedil, ki odpirajo aktualna vprašanja današnje družbe.

Skupina GoGs predstavlja nov videospot za pesem A čutis to.





Njihov najnovejši singel A čutiš to je izraz smeri v katero se skupina GoGs podaja skozi obdobje samoiskanja in eksperimentiranja. Govori o pesnikovem pogledu na samega sebe in na družbo okoli njega. V sebi vidi možen potencial za napredek, vendar se obenem globoko v sebi zaveda, da je sokrivec za negativne pojave v družbi v kateri živi. Pesem je realistična, na trenutke polna optimizma, veselja, sočutja, žalosti, ogorčenosti in strahu. Z drugimi besedami, prav taka, kot je življenje samo. Največji poudarek sloni na pomanjkanju sočutja in razumevanja do soljudi v družbi, ki izhaja iz kroničnega nezavedanja, da sta materialna in duhovna blaginja v največji meri privilegij redkih, rojenih v okolju, ki to ponuja.



Videospot prikazuje intimne trenutke iz pesnikovega otroštva. Scene sledijo besedilu ter na abstrakten način prikazujejo iste ljudi v različnih čustvenih situacijah.



Tokrat so moči združili s perspektivo pevko Ino Shai (Martina Šraj), ki jo je slovenska javnost spoznala v drugi sezoni šova Slovenija ima talent. Zdaj pa svojo kariero uspešno gradi v Londonu.