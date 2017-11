'Slabe stvari pustimo za sabo in se iz njih učimo'

Nejc Kofler, član nekdaj popularne rap skupine Kocka, se predstavlja s svojim drugim videospotom, ki ga je posnel za pesem Leto mine. Pesem je kot kratka biografija, ki opisuje njegovo življenje vse od vrtca do ustvarjanja s Kocko.

Videospot je bil večino posnet v Mojstrani in Kranjski Gori, kjer je tudi odraščal, sedaj pa se njegova pot nadaljuje v Ljubljani, kar je tudi prikazano v videospotu. Posnel in zmontiral ga je član Kocke, Klemen Zepp Dovžan, ki je bil včasih producent in skrbel za instrumentalni del ustvarjanja pri Kocki.

"Bistvo, ki sem ga hotel povedati, je da ne glede na to, kaj vse se ti v enem letu zgodi, skoraj vedno se spomnimo le dobrih stvari in tako je tudi prav. Slabe pustimo za sabo in se iz njih učimo." Malo v šali in malo zares je tudi povedal, da upa, da se bo naslednjič v videospotu pojavil skupaj s Kocko in ne s samostojnim projektom.