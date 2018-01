Slayer s poslovilno turnejo, Diamond v pokoj zaradi bolezni

Slayer bodo glasbeno pot sklenili s poslovilno ameriško tunrejo. (Foto: Miro Majcen)

Kultna metal zasedba Slayer, katerih glasna in okultno obarvana glasba je pripomogla k razvoju žanra thrash metal, bo po zadnji turneji nastopanje in glasbeno ustvarjanje obesila na klin. Kot so naznanili, se bodo upokojili po 37 letih izvajanja "brutalne in dih jemajoče agresivne glasbe".

"Doba Slayer, ene največjih thrash/metal/punk skupin vseh časov je pri koncu," je skupina zapisala na družbenem omrežju Instagram. Poslovili se bodo s turnejo po ZDA in Kanadi, ki se bo začela 10. maja v San Diegu in sklenila 20. junija v teksaškem Austinu.

Kalifornijski Slayer veljajo za eno najpomembnejših metalskih zasedb v zgodovini žanra. Od leta 1982 so objavili 12 studijskih albumov, med vplivne metal skupine pa jih je izstrelil tretji album iz leta 1986 Reign in Blood. Zaradi nekaterih besedil in logotipov so bili deležni kritik, da povzdigujejo nacizem, kar pa so večkrat zavrnili.

Kerry King (Foto: Miro Majcen)

Slayer in skupine Metallica, Megadeth in Anthrax veljajo za "veliko četverico" svetovnega thrash metala. S svojim nastopom so Slayerji dvakrat, leta 2005 in 2011, zaznamovali festival Metalcamp, namenjen ljubiteljem težkih in hitrih ritmov, growl vokalov in temačnih besedil.

V trenutni zasedbi so eden od ustanovnih članov Kerry King ter Tom Araya, Paul Bostaph in Gary Holt. Ustanovni član in ključni pisec pesmi Jeff Hanneman – napisal je Raining Blood in Angel of Death – je leta 2013 umrl zaradi odpovedi jeter.

Skupina, prejemnica dveh grammyjev, je med letoma 1991 in 2013 prodala pet milijonov izvodov albumov v ZDA.

70-letnik Neil Diamond zaradi bolezni ne bo več nastopal

Legendarni glasbenik ter eden najbolj prodajanih pevcev in tekstopiscev vseh časov Neil Diamond je svoje oboževalce užalostil z novico, da ne namerava več nastopati na turnejah. Tik pred 77. rojstnim dnevom je na na svoji spletni strani razkril, da se bo koncertno upokojil zaradi Parkinsonove bolezni.

Neil Diamond praznuje 77. rojstni dan, 28. januarja pa bo prejel nagrado grammy za življenjsko delo. Upokojitev je najavil zaradi Parkinsonove bolezni. (Foto: Reuters)

V Brooklynu rojeni Diamond, ki je prodal 128 milijonov albumov z uspešnicami, kot so Red Red Wine, Sweet Caroline in Girl, You'll Be a Woman Soon, je na spletni strani še zapisal, da zelo težko potuje in ima javne nastope pred množico poslušalcev. Tako je odpovedal prihajajoče koncerte v Avstraliji in Novi Zelandiji, a obljubil, da bo nadaljeval s pisanjem in snemanjem glasbe ter drugimi projekti.

"Z veliko tesnobo in razočaranjem sporočam, da se bom upokojil od koncertnih turnej. V čast mi je bilo, da sem zadnjih 50 let lahko razveseljeval ljudi s svojimi nastopi. Iskreno se opravičujem vsem, ki so kupili vstopnice in nameravali priti na koncerte," je zapisal in se ob tem za podporo in spodbudo zahvalil svojemu "predanemu in zvestemu občinstvu".

Diamond je leta 2014 ob izidu zadnjega albuma Melody Road na vprašanje, ali se bo sploh kdaj upokojil, odgovoril, da bi bilo to grozno in zelo težko zanj. "To je del tega, kar sem," je poudaril.

V petih desetletjih je glasbenik nanizal 32 studijskih albumov. V tem času je napisal številne skladbe tudi za druge izvajalce, njegovo glasbo sta denimo izvajala Elvis Presley in Andrea Bocelli. Leta 2011 je bil sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu.