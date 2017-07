Spandau Ballet ostali brez pevca

Tony Hadley ni več pevec Spandau Ballet. (Foto: Miro Majcen)

Nazadnje smo ga s skupino ujeli v Zagrebu, konec februarja leta 2010. (Foto: Miro Majcen)

Skupina Spandau Ballet, ki je sprva delovala med leti 1979 in 1990, nato pa se je vnovič reaktivirala leta 2009, je ostala brez pevca Tonyja Hadleyja. "Na naše veliko razočaranje, se je Tony že septembra 2016 odločil, da ne bo več delal s skupino. To se ni spremenilo od leta 2015, ko je bilo zadnjič, da smo z njim nastopali in delali. Zato smo se odločili, da bomo šli naprej brez njega," je skupina zapisala na svoji spletni strani.

57-letni Hadley pa se je na odločitev odzval na Twitterju. "Glede na okoliščine, ki so bile izven moje kontrole, sem z globokim obžalovanjem primoran sporočiti, da nisem več član skupine Spandau Ballet in tako z njimi v bodoče ne bom več nastopal," je tvitnil Hadley.

Zasedba je imela v osemdesetih vrsto uspešnih albumov in uspešnic kot so True, Gold, Only When You Leave, Through The Barricades, dokler se niso razšli leta 1990. Leta 1985 so nastopili tudi na spektaklu Live Aid na Wembleyju. Leta 2009 so svoje razlike dali na stran, izdali album Once More, na katerem so nove pesmi združili z na novo posnetimi starimi uspešnicami. Leta 2014 so o njih posneli dokumentarec Soul Boys Of The Western World.

V zasedbi zdaj ostajajo Gary Kemp, Steve Norman, John Keeble in Martin Kemp. Kdo bi lahko postal novi pevec in kako ga bodo iskali, morda z resničnostnim šovom (tako kot nekoč INXS), pa zaenkrat ni znano.