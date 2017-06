Ste tudi vi ljubitelj harmonike?

Ta vikend so na svoj račun prišli vsi tisti, ki se radi zavrtijo ob zvokih harmonike. V Rikarji vasi, na Avstrijskem koroškem, so namreč v soboto podelili Rutarjev pokal za najboljšega harmonikarja, sinoči pa so obiskovalce zabavali slovenski muzikantje in ansambli, ki so poskrbeli za žur do jutranjih ur.