Stonesi napovedujejo knjigo, ji bodo dodali tudi album?

The Rolling Stones bodo izdali "box set" On Air in the Sixties, septembra in oktobra pa jih čaka 13 koncertov po Evropi, v okviru turneje No Filter. (Foto: Izvajalec)

Knjigo, ki bo na voljo v "box setu" The Rolling Stones: On Air in the Sixties bo, kot rečeno, septembra izdala založniška hiša Penguin Random House. V njej pa bo kronika skupininih radijskih in televizijskih nastopov v prvem desetletju od njihovega preboja v šetdesetih.

Kot obljubljajo, bodo poleg knjige dodane kopije dokumentov iz BBC-jevih televizijskih in radijskih arhivov, hkrati pa bodo na voljo nove in neizdane fotografije. Šušlja se tudi o pripadajočem albumu in DVD-ju z dokumentarcem. "Nove izdaje bodo ponudile svež in zanimiv vpogled v zgodbo največje rock'n'roll zasedbe vseh časov," so zapisali v promocijskem gradivu. Gleda pripadajočega albuma pa zaenkrat še ni podrobnejših informacij.

Stonesi so se zanimivo odločili, saj zaradi "pomanjkanja primernih koncertnih prostorov" v okviru turneje No Filter ne bodo nastopili v domači Veliki Britaniji. Maja so sicer najavili, da bodo to jesen izvedli 13 koncertov v 12 različnih evropskih mestih. Nam najbližje bodo 16. septembra v Spielbergu, v Avstriji.