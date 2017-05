Stray Train na 'peklenski' turneji, jeseni z novim albumom

Naslovnica drugega albuma Stray Train II - Blues from Hell. The Legend of the Courageous Five. (Foto: Izvajalec)

Blues rock zasedba Stray Train se je na krilih uspešnega prvenca Just ‘cause you got the monkey off your back doesn’t mean the circus has left town lani podala na obširno turnejo, ki jih je popeljala po koncertnih odrih kultnih klubov po Evropi. Na 43-dnevni turneji so imeli kar 41 koncertov od Italije in Avstrije, pa vse tja do Švedske in Velike Britanije.

V začetku letošnjega leta pa so v studiih Wisseloord na Nizozemskem posneli material za novi album, ki bo izšel septembra. Tudi na drugem albumu se držijo preverjenega recepta, saj so produkcijo prevzeli sami, naslov pa se glasi Stray Train II, Blues from Hell. The Legend of the Courageous Five. (Bluz iz pekla, Legenda pogumne peterice).

Stray Train konec aprila na Orto festu. (Foto: Nika Brunet)

Nekaj novih pesmi so že predstavili konec aprila na Orto festu ter v Ormožu, čakajo pa jih še Slovenj Gradec (27. 5.), ter poletje, ko je čas za festivale: Lent (26. 6.), Gora Rocka (1. 7.) in MotörCity (25. 8.) v Sloveniji, španski Resurrection festival, ter nemška Seepark Biker Days in Weigendorfer Open Air z vmesno postajo v klubu Der Cult v Nürnbergu.