Povezanost in srčnost nagrajeni s svetovnim zlatom

"Naziv svetovnih prvakov se ne doseže čez noč," so enotni člani skupine Artefix. (Foto: Brane Tuma)

Plesna skupina The Artifex, vsem dobro znana tudi z odra oddaje Slovenija ima talent, je zastopala barve Slovenije na odru svetovnega prvenstva v modernih tekmovalnih plesih na Danskem. V Köbenhavnu je spet odmevala slovenska himna, naziv svetovnih prvakov pa je zasluženo padel v roke veliki formaciji skupine The Artifex z naslovom Intention.

Dokazali pa se niso le plesalci v članski kategoriji, temveč tudi mladinci, saj sta svetovna podprvaka v hip hop parih postala Ana Zajc in Urban Marolt, ki je tudi kot solist dokazal, da mu pripada svetovno srebro. Alja Sedonja je kot hip hop solistka dosegla odlično šesto mesto, sledila ji je Ana Zajc na 11. mestu. Mladinska velika formacija pa je dosegla odlično 8. mesto na svetu. Mlajši plesalci vztrajno stopajo po poteh velikih in starejših, česar pa ne dokazujejo le s svojimi tekmovalnimi rezultati, temveč tudi s srčnostjo, ki jo na nastopih delijo z občinstvom.

Na Danskem je odmevala slovenska himna. (Foto: Brane Tuma)

"Naziv svetovnih prvakov se ne doseže čez noč. Potrebno je veliko odrekanja, poznih treningov in zgodnjih jutranjih ur, najpomembnejša pa je povezanost ekipe, ki jo The Artifex vedno znova pokaže in se z njo tudi dokaže. Plesno tehniko se lahko nauči, povezanost skupine in ljubezen do plesa pa sta nekaj, kar se mora čutiti med člani skupine in posledično tudi publiko. To je edinstvena stvar, ki loči svetovne prvake od ostalih," pravijo člani skupine The Artifex, ki z odprtimi rokami in pozitivno energijo sprejmejo vsakogar, ki prestopi prag plesnega studia.

Po uspešno zaključeni tekmovalni sezoni pa so priprave na novo že v polnem zagonu. V svoje skupine vabi Artefix vse nadobudne plesalce, ki si želijo biti tako del velikih tekmovanj kot tudi velike plesne družine. V sredo, 25. 10., bo v prostorih Plesnega studia RTFX, na Celovški 175, od 16. ure dalje potekala odprta avdicija za nove tekmovalne skupine.