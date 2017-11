AVDIO: 'Ta pesem je bila drugačna'

Skladbo Ostala bova tu je Rudi Bučar spisal že pred časom. Sprva je ni nameraval posneti in odpeti sam, a mu je nežna in krhka balada ostala v srcu in v predalu, čakajoč na neke druge čase. Demo posnetek skladbe je odpela Lea Sirk, ki jo lahko spremljamo tudi v oddaji Znan obraz ima svoj glas, in Rudi je že takrat čutil, da želi skladbo predrugačiti in izvedbo deliti z Leo. Tako jo je rahlo predelal v duet, v katerem je v ospredju prav Lein vokal. Poleg Rudija in Lee, ki sta skladbo odpela, v njej lahko slišite tudi dvanajststrunko, ki jo je odigral Robert Pikl.

Rudi je skladbo pred leti napisal za Ylenio Zlobec, ki jo je tudi posnela, a v konkretno drugačni verziji. Rudi pa jo je želel imeti tudi na novem albumu Šentiment, zato je iskal nov vokal.

"Ostala bova tu ima že nekaj let. Napisal sem jo za Ylenio, ki jo je pred kakimi šestimi leti tudi posnela. Ko sva takrat pri Gabru (Gaber Radojević) v studiu pilila tole skladbo, sva potrebovala en ženski glas za demo verzijo. V tistem času je bila v studiu ravno Lea, tako sem kar njo prosil, če lahko odpoje demo. Ko sem se odločil, da bi bila tudi ta skladba del prihajajoče plošče Šentiment, mi je prišel na misel duet z zelo čustvenim pristopom. Ker z Leo sodelujeva že vrsto let in jo zelo cenim ne le kot pevko, ampak kot glasbenico nasploh, sem bil in sem prepričan, da je ta verzija ravno takšna, kot sem si jo zamislil. Zelo čustvena," je komentiral sodelovanje z Leo Rudi.

"Težko se odločim za duet z nekom, saj sama trenutno pišem nekoliko drugačno glasbo. A je bila pri tej pesmi zgodba drugačna. Prisotna sem bila že pri nastajanju prvotne verzije in priznam, da se je v moje srce naselila že po par taktih. Kar prepevala sem jo, kot vse Rudijeve pesmi, pa čeprav ni bila pisana zame. Zdaj sem del te zgodbe tudi sama in z veseljem jo bom prepevala še leta in leta ... kot bi bila moja," pa je dodala Lea.

Istrski trubadur Rudi Bučar že skoraj dve desetletji bogati slovenski glasbeni prostor in ohranja ter plemeniti istrsko kulturno dediščino. Že vse od njegovih glasbenih začetkov je istrsko glasbeno izročilo pomemben del njegovega ustvarjanja in izražanja. Njegove dneve polni tudi 'zbiranje' istrskih glasbenih napevov in rezultat so hkrati tudi z njimi navdahnjene avtorske skladbe. Po njegovih samostojnih albumih Kapot, Kambiament, Rudi in Istrabend in Konəc, bo Rudi prihodnji teden izdal nov, že peti, studijski izdelek, Šentiment. Barvit, stilsko raznolik in čustveno močan album prinaša nekaj Rudijevih že poznanih skladb (Greva naprej, Tisti ljudje, Šaltinka, Samo ti in Sen znala jest), nekaj novih avtorskih in nekaj prirejenih istrskih skladb, žanrsko pa se Rudi na albumu mojstrsko sprehaja in prehaja med folkom, etnom, rockom vse do zborovske glasbe. Album je Rudi posnel s svojim Istrabendom (Janez Dovč, Goran Krmac in Gaber Radojević) in mnogimi gostujočimi glasbeniki (Lea Sirk, Robert Pikl, Boštjan Gombač …) in nekaj skritimi sladkorčki.