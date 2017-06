Tako to delajo Učiteljice

Silvia, Matea in Ana, članice hrvaške skupine Učiteljice (Foto: Bojan Dragojević)

Dekleta iz zasedbe Učiteljice so pesem Tako se to radi posnele v sodelovanju z DJ Mateom. Kot vse njihove prejšnje pesmi je tudi ta plod izjemne avtorske ekipe, ki jo sestavljata Dušan Bačić ter Bojan Dragojević iz Beograda.

Vroče Učiteljice so novo poletno pesem še dodatno začinile z gostom iz Frankfurta. ''DJ Matea smo spoznale na enem od nastopov v Berlinu, med nami vsemi je takoj preskočila nekakšna iskrica in odločitev o sodelovanju je bila sprejeta zelo hitro in soglasno,'' nam je o sodelovanju zaupala Silvia. Dekleta pravijo, da je sporočilo pesmi povsem preprosto. ''S to pesmijo sporočamo vsem mladim in mladim po srcu, da naj se čez poletje odklopijo, navijejo glasbo, prepustijo zabavi ter v dobri družbi uživajo življenje,'' Matea pa dodaja: ''Tako se to dela, samo enkrat smo mladi.''

V videospotu opazimo tudi slovenske fante. Dekletom so se namreč pri snemanju videospota pridružili odlični plesalci Žiga Sotlar, Aljoša Moderndorfer in Matic Zadravec, ki ustvarjajo pod imenom SoFLY. ''Res so odlični koreografi ter plesalci in svoje delo so vrhunsko opravili. Zagotovo bomo sodelovali še kdaj,'' je prepričana Ana.

O načrtih za prihodnost dekleta pravijo, da jih čaka predvsem veliko nastopov, kjer bodo promovirale tudi svojo novo pesem. ''Vesela sem, da nastopamo v Makedoniji, Bolgariji, Črni gori in na Švedskem ter tudi v Sloveniji, kjer imamo zelo veliko poslušalcev. V čast nam je, da tudi številni slovenski glasbeniki spremljajo naše delo,'' je dejala Ana.