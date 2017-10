Tatovi so jim jo pošteno zagodli

''Pesem mi je bila že ob prvem poslušanju takoj všeč. Ljubavnici so me poklicali in mi predstavili projekt, ki se je odvil zelo spontano. V pesmi sem se našel, čeprav je nisem napisal. Vsak od nas je že imel nekoga neizmerno rad pa na žalost, ni mogel biti z njim ...'' je o ljubezenski pesmi, ki jo je napisal Mario iz skupine Ljubavnici, povedal Luka Basi.

Luka Basi (Foto: Arhiv izvajalca)

Ljubavnici so dodali, da je bilo sodelovanje z Luko zelo enostavno in so zelo uživali: ''Najbolj smo navdušeni nad tem, da pesem zelo visoko kotira na hrvaških in slovenskih glasbenih lestvicah, poleg tega pa obiskovalci na nastopih pesem prepevajo od začetka do konca, kar je največja sreča vsakega glasbenika.''

Fantom so nepridipravi pokvarili načrte in jim ukradli posnetke s snemanja videospota, zato so snemanje morali ponoviti.

''Videospot smo snemali dvakrat. Prvemu snemalcu so namreč ukradli avto in v njem je bila tudi kamera, tako da smo ostali brez materiala, ki smo ga snemali dva dni. Snemanje smo zato ponovili v Ljubljani, ampak splet okoliščin nam je vzel precej časa,'' so bili odkriti Ljubavnici, ki so se v našo prestolnico zaljubili in komaj čakajo, da se vrnejo ter si vzamejo več časa za ogled mesta.

Luka pa se snemanja spominja z mešanimi občutki: ''Fantje iz skupine Ljubavnici so zakon, res smo se zabavali. Režiser mi je predlagal, da skočim v vodo, ki je imela samo 14 stopinj Celzija. Seveda sem se za dober kader žrtvoval, ampak najbolj zabavno pa je to, da na koncu ta prizor sploh ni pristal v spotu in sta bila ves napor ter zmrzovanje zastonj (smeh).''