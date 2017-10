Taylor Swift v novi pesmi opeva svojega fanta?!

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Aug 23, 2017 at 9:39am PDT

Taylor Swift (Foto: AP)

27-letna pevka Taylor Swift je izdala nov singel Gorgeous (Čudovit), ki je našel mesto tudi na njenem prihajajočem albumu Reputation. Njeni oboževalci pa so že na preži, saj so prepričani, da v pesmi opeva svojega sedanjega partnerja 26-letnega Joea Alwyna.

"Ti si tako čudovit / ničesar ti ne morem povedati v obraz / ker, poglej ta obraz / In tako sem jezna nate, ker se ob tebi tako počutim / Ampak, kaj lahko rečem? /Tako si čudovit," Taylor prepeva v svoji novi pesmi.

V pesmi omeni, da ima fanta, ki je starejši od nje. To bi lahko pomenilo, da je Joea spoznala že, ko je hodila s Calvinom Harrisom ali Tomom Hiddlestonom, saj sta oba starejša od nje.

Taylor v pesmi prepeva o fantu, ki ima ''modre oči kot ocean''. Pozor, tudi Joe ima modre oči.

Po singlih Look What You Made Me Do in Ready for It?, je Gorgeous že tretja pesem, ki je našla mesto na njenem šestem studijskem albumu Reputation. Ta bo uradno izšel 10. novembra, na njem pa bo 15 pesmi.

Joe Alwyn (Foto: AP)

Nekaj njenih oboževalcev je imelo velik privilegij, saj jih je pevka povabila na ekskluzivno poslušanje njenega novega albuma. Tam jim je sodeč po komentarjih na Twitterju zaupala, da njen novi singel Gorgeous govori prav o njenem partnerju.

Prisluhnite njeni novi pesmi Gorgeous.