Taylor Swift z največ nominacijami, v konkurenci tudi Koala Voice

Taylor Swift ima največ, kar šest nominacij (Foto: AP)

Pevka Taylor Swift je v videospotu za singel Look What You Made Me Do s prihajajočega novega albuma Reputation nedavno presenetila s prenovljeno podobo. V videu je glasbenica, ki jo obožujejo najstniki po celemu svetu, predstavila svojo bolj zloveščo stran. Posnetek se začne na pokopališču, kamera pa se ustavi na nagrobniku, na katerem piše: "Tu počiva slava Taylor Swift." Nekateri v besedilu prepoznavajo zbodljaje, namenjene pevkinemu bivšemu partnerju, pa tudi raperju Kanyeju Westu, s katerim sta sporu. Videospot za skladbo Look What You Made Me Do je sicer po objavi na YouTubu podrl rekord gledanosti v prvem dnevu.

Swiftovi s petimi nominacijami za glasbene nagrade MTV Europe sledi mlada kanadska senzacija Shawn Mendes, štiri nominacije pa sta si prislužila angleški tekstopisec in glasbenik Ed Sheeran ter ameriški raper Kendrick Lamar, veliki zmagovalec avgustovski MTV-jevskih video nagrad.

Ed Sheeran je nominiran štirikrat. (Foto: AP)

Nominacije za najboljši nastop so si med drugim prislužili v Los Angelesu živeči DJ Steve Aoki za posebni koncert v sklopu MTV na Malti ter Foo Fighters za prenos koncerta iz Barcelone.

Med letošnjimi nominiranci za evropske glasbene nagrade MTV je tudi četverica iz Kisovca Koala Voice, ki se za nagrado poteguje v kategoriji MTV Best Adria Act. O zmagovalcu odločajo glasovi občinstva, in sicer na uradni povezavi. Glasovanje bo trajalo do 11. novembra, dan kasneje pa bodo podeljene nagrade. Zasedba bo kmalu izdali drugi album Wolkenfabrik, ki ga bodo 26. oktobra predstavili na promocijskem koncertu v ljubljanski Cvetličarni.

Koala Voice so nominirani za MTV Best Adria Act, zanje lahko glasujete do 11. novembra. (Foto: Jaka Birsa)

"Hvala ekipama Virtual Era in Warehouse Collective, ki sta z nami ustvarila videospota za Strangers' Tides in Vede premikanja, saj sta oba pritegnila največ pozornosti v tujini. Vse to je najboljši intro za koncert v Cvetličarni in vse je del tovarne oblakov," so ob nominaciji sporočili Koala Voice.

Glasbene nagrade MTV Europe se od MTV video nagrad razlikujejo po tem, da upoštevajo mednarodni odmev glasbenih izvajalcev, med nominiranci pa so tudi izvajalci, ki ne prepevajo v angleščini. Letošnjo podelitev nagrad MTV Europe v Londonu bo povezovala priznana britanska pop pevka Rita Ora.