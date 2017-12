The Horrors: Nepredvidljivost je tisto, kar imamo pri glasbi radi

The Horrors (intervju): Faris Badwan in Joshua Hayward

Glasbo britanske zasedbe The Horrors so nekateri označili da ima vplive garažnega rocka, post punka, gotha, psihadelije, zasanjanega popa, kot sta nam v intrevjuju zatrdila pevec Faris Badwan in kitarist Joshua Hayward, pa se sami s tem nikoli niso obremenjevali. "To imajo potrebo samo ljudje, ki morajo vse poimenovati, gre za subtilno stvar, ki jo je težko razložiti," je razmišljal Faris. "Včasih sem želel kaj kupiti, pa sem izbral žanr in bil potem samo razočaran, ko nisem dobil tistega, kar sem želel," pa je priznal Josua.

Nova plošča V je poleg mamljivega kitarskega rocka, predvsem po zaslugi producenta Paula Epwortha (sodeloval je npr. s Florence, Adele, U2, Coldplay, Foster the People, McCartneyjem), polna zapeljivih eletronskih zvokov, ki pa se na album niso prikradli načrtno. "Nič ne počnemo zavestno. Ničesar ne načrtujemo. Nikoli nismo. Ne vem, če bi sploh lahko, tudi če bi hoteli. Nepredvidljivost je tisto, kar imam rad, ko delam glasbo," meni Faris.

Pevec Faris Badwan deluje kot frontman stare šole ... (Foto: Miro Majcen)

V v naslovu albuma lahko pomeni zmago (victory), maščevanje (vendetta) ali pač dvignjen sredinec vsem dvomljivcem in kritikom, ki so menili, da jim ne bo uspelo. "A vsakič, ko rečeš 'fuck you' imaginarni skupini ljudi, to ravno toliko narediš sebi," je realističen pevec. Ki je sicer delanje albuma opisal kot trdo delo, saj je prepričan, da tega nihče ne bi smel jemati zlahka ali trditi kako drugače. "Delanje albuma je težavno. Za vsakogar. Kdor pravi, da je to lahko, ta laže. Veliko vzame iz tebe. Sploh, če je dober. V njem je velik del tebe, da si naredil, da je ta stvar dobra. Vedno je potem občutek olajšanja in sprostitve, ko je konec," je priznal.

Badwan je tudi povedal, da mu je zelo pomembna povezava z obiskovalci koncertov, saj se mu to zdi bistveno, hkrati pa se mu zdijo masovni koncerti "neosebni in dolgočasni". "Razen Depeche Mode, z njimi smo bili na turneji, so klasičen bend. Z družbenimi omrežji in svetovnim spletom zlahka dobite popačeno sliko tega, kar se v resnici dogaja. In igrati za ljudi. Ti in oni. To je na prvem mestu," je povedal.

(Foto: Miro Majcen)

Sami pravzaprav nimajo ambicije, da bi postali arenska atrakcija, saj je bolje počutijo v manjših koncertnih prizoriščih, za kar je bil Kino Šiška tokrat idealen. Četudi ne ravno polna dvorana je dobila konkretno dozo stroboskopskih luči, umetne megle in predvsem predirljivega zvoka izpod prstov njihovega mojstra zvoka (če mu sploh lahko tako rečemo). The Horrors so tako v (zgolj) dvanajstih pesmih pokazali iz kakšnega testa so, četudi jim zvočna slika ni šla ravno na roke. Izkušnja odtujenosti in izlet v drug svet je nekaterim sicer uspel, spet druge pa ziritiral do te mere, da so enostavno obupali. Sicer pa imajo vsaka ušesa svojega malarja. Plošča V je zanimiv izdelek, ki pa bi jo bilo zagotovo lepše slišati na dan, ko njihov zvočni mojster ne bo vstal z levo nogo.

Prisluhnite zanimivemu pogovoru s Farisom in Joshuo, ter si oglejte nekaj foto in videoutrinkov s koncerta!