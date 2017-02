Tokrat v malo drugačni luči

Ines Erbus (Foto: Tibor Golob)

Pevko Ines Erbus poznamo po energičnih hitrih ritmih, tokrat pa je pokazala svojo nežnejšo plat. Njena prva balada z naslovom Nemoj mi reći je nastala v duetu s hrvaško glasbeno skupino Pirati, ki so Ines takoj očarali z izjemnim vokalom in energijo. Pod glasbo se je podpisal Peter Ošlaj, pri nastanku besedila pa je tokrat poleg Petra in Siniše Biško, prvič sodelovala tudi pevka.



''Vsekakor je drugačen občutek, ko odpoješ pesem, pri kateri si od samega začetka soustvarjal. Ko sem jo čisto prvič slišala, sem se takoj zaljubila vanjo in po začetnem odzivu ljudi, mislim in upam, da bo osvojila tudi srca drugih. Fantje iz Piratov so fantastični in pevec Siniša ima angelski glas, kar da baladi še dodaten čar. Pirate sem še bolj spoznala na snemanju spota, kjer smo se zabavali kot še nikoli. Pesem Nemoj mi reći je naš prvi projekt zagotovo pa ne zadnji,'' nam je povedala plavolasa Ines.



Ines je pesem takoj vzljubila. "Ko sem pesem čisto prvič poslušala še v demo verziji, sem se naježila In vedela, da je to to. S producentom Petrom sva jo vse od oktobra postopoma gradila, prvotno pa naj bi izšla še pred božičem. Nekako nam časovno ni uspelo, ampak je bilo vredno počakati, saj sem zdaj z izdelkom več kot zadovoljna,'' je še dodala Ines.