Toni: Pomembno je, da greš naprej

Tonijeva pevska kariera se je začela z nastopom v resničnostnem šovu X Factor, na podlagi katerega je nastala popularna zasedba In&Out s kar nekaj uspešnicami in albumom Valovi. V sodelovanju z zasedbo Muff je leta 2014 predstavil prvo samostojno pesem – akustično predelavo Cazzafurove Men vse in s tem potrdil, da gre za enega prepričljivejših in barvitejših vokalov med mlajšimi izvajalci.

Sodeloval je tudi s Terkajem na albumu Dan zmage in z njim posnel tri pesmi: Dan zmage, Lepši svet in Živ. Trenutno aktivno nastopa s skupino Xequtifz, kjer je že sodeloval z odličnimi glasbeniki ter pevci in pevkami, kot so Mate Brodar, Bojana Stamenov, Hannah Mancini, Katja Sever, Karin Zemljič. Izkušnje na odru pridobiva in izmenjuje z DJ Dey-jem; odličnim MC-jem, priznanim RnB DJ-em ter članom dua BluBird.

Toni se predstavlja z novo pesmijo Moraš naprej. (Foto: Matic Kremžar

V novi pesmi Moraš naprej Toni ponovno dokazuje, da ima enega bolj romantičnih in izpovednih vokalov na domači glasbeni sceni. Njegova prepričljiva in čuteča izvedba je izjemno navdihujoča, poleg vokala pa pesem odlikujeta tudi nežna kitarska akustika (avtorja glasbe: Nina Mavrin in Denis Horvat) ter pozitivno besedilo (avtor besedila: Denis Horvat).

''Življenje je polno presenečenj. Je kot mavrica, zelo barvito. Pridejo pa obdobja, ko se med vsemi temi čudovitimi barvami naenkrat znajde temačna, črna barva. Včasih tega ni moč preprečiti, včasih smo pa za to krivi sami. Govorim o manj lepih trenutkih, ko je težko, ko pademo na tla, se spopadamo s težavami. Da to prebrodimo, zagotovo ni lahko. Biti moraš močan, se boriti, predvsem pa je pomembno, da se iz takšnih trenutkov nekaj naučiš in greš naprej,'' je o novi pesmi povedal Toni.