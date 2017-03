Traktor, teliček in harmonika - odštekano do konca

Ana Maria Mitić in Tilen Artač (Foto: J. Pavec in T. Muc)

Skupina Agropop se je po 15 letih lotila novega projekta – muzikala Alpska saga, v katerem bo predstavila vse največje uspešnice svojega 16-letnega delovanja. V sklopu muzikala so že izdali novo skladbo Če hočeš moja bi, ki je zdaj dobila še videopodobo.

Že samo ozračje je klicalo po ''odštekanem'', drugačnem videospotu, ki se resnično vrača v čas Agropopa in njihovih pesmi. Osrednjo vlogo v muzikalu in tudi videospotu ima Franček Piromanček, ki ga igra Tilen Artač. ''Na kmetiji pri gospodu Marjanu, ki nastopa tudi v videospotu, sem čutil vso energijo takratnega Agropopa. 'Odštekano' do konca. Če je zraven Klinči, padejo zavore, popolnoma se prepustiš liku in ta te popelje celo do tega, da skačeš po gnoju, loviš živali in se voziš s traktorjem, četudi ga nisi vozil že sto let,'' v smehu razlaga Tilen Artač.



Njegovo kmečko dekle Lojzka, igra jo Ana Maria Mitić, je ''gajstna'' gospodična, željna pristne ljubezni. ''Men je blo krasn, prou lpo sm se mewa, skoz je bla orng dobra štima. Še tanarbul razburljiv pa je blo, k me je Frančk na traktor naložu pa mau ukol utpelu,'' dodaja Ana Maria Mitić v Lojzkinem imenu (opomba: to je pristen Lojzkin kmečki, rahlo gorenjski naglas).

Jernej Čampelj, ki v muzikalu odigra kar dve vlogi, pravi, da so mraz premagali predvsem z veselim poskakovanjem pred kamero. ''Pri pesmi ''Če hočeš moja bit'' te zasrbijo pete in nikakor ne moreš obstati pri miru.'' Mnenju se pridružuje tudi Andreja Sonc, v vlogi mame, zato se je tudi ona razgovorila v njenem domačem dialektu: ''Ob zvokih očetove harmonike je bila mama veseva, ker se je končno malo zavrteva in še lepo pesmico zapeva.''

Pesem Če hočeš moja bit je del novega muzikala Alpska saga. (Foto: J. Pavec in T. Muc)

V spotu nastopata tudi ustanovna člana skupine Agropop Polde Poljanšek in Aleš Klinar – Klinči, vodja muzikala Alpska saga. Za spot, ki je delo produkcije Pavec, napovedujeta vrnitev v čas Agropopa. ''Še prelepa Jasmina bo podobo na ogled postavila. Igra jo Kristina Mišović, pevka in plesalka, ki že s svojo podobo in pozibavanjem z boki poskrbi, da nam je toplo v njeni bližini.''