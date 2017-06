Trije kralji: Obžalovanj ni, morda bi bilo treba kdaj koga še bolj spljuvati!

Tri veličine slovenskega hip-hopa RecycleMan (ex Ali En), Klemen Klemen in Zlatko so strnili vrste in se podali na edinstveno tunrejo Trije kralji po slovenskih gradovih. Mi smo jih družno povabili pred mikrofon, da nam kaj več povedo o tem, kako so se spoznali, kako gledajo na ustvarjanje eden drugega, od kod ideja o gradovih, kaj je najbolj kraljevska stvar, ki jo je kdo kdaj naredil za njih in oni za koga, o dejstvu, da je v Sloveniji glasba večini ustvarjalcev le hobi, o tem, po čem želijo, da si jih ljudje zapomnijo in še čem.

Kdo je večji kralj? (Foto: Miro Majcen)

Ujeli ste jih že lahko v Brežicah, v Slovenj Gradcu, nedavno je koncert v Kamniku zaradi bolezni odpadel, lahko pa se podate na grad Fužine (23. junij), na grad Rajhenburg v Brestanici (5. avgusta) ali na ormoški grad v klubu Unterhund (16. septembra). Zagotovo pa se bo našel še kak datum, kjer boste lahko ujeli trojno dozo verjetno najboljših treh slovenskih MC-jev.

Več o "sveti trojici" domačega hip-hopa pa si prisluhnite, kar so sami povedali v našem trojnem intervjuju!