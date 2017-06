Trikratna 'milijonarka' ima novega

Ines Erbus (Foto: osebni arhiv)

Pevki Ines Erbus, ki smo jo bolje spoznali v šovu Znan obraz ima svoj glas, v novem videospotu družbe ni delal samo en izbranec, ampak si jih je privoščila kar za cel avtobus. K sodelovanju je povabila svoje oboževalce, ki so odlično odigrali svoje vloge. ''Fantje so me resnično presenetili. Pripeljali so se iz cele Slovenije, iz Prekmurja, Maribora do Pirana, nekateri tudi iz Hrvaške. Bili so fantastični, obožujem jih!''

23-letnica je videospot posnela v prelepem Piranu in enem izmed slovenskih kamnolomov, kjer Ines blesti v rdeči obleki oblikovalke Jerneje Podbevšek Zhembrovskyy.

Pod videospot se je podpisal Don Bianchi, pod režijo pa eden izmed najpopularnejših slovenskih fotografov, Tibor Golob. Make up je delo Doroteje Premužič in Empera Atrizz, za pričesko pa je poskrbel Kristijan Skamljič.

Ines vsekakor ne počiva, saj se je z novo pesmijo Tornado, pod katero sta se podpisala Daniel Vujević kot avtor glasbe in Dušan Bačić kot avtor besedila, pretekli konec tedna predstavila tudi na največjem hrvaškem pop festivalu CMC festival v Vodicah.