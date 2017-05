Umrl je Chris Cornell, pevec skupine Soundgarden

Chris Cornell (1964–2017) (Foto: Boštjan Tušek)





Cornella smo nazadnje "v živo" ujeli pred dobrim letom v Trstu. Preberite si reportažo.

Predstavnik rockerja Chrisa Cornella, frontmana zasedbe Soundgarden in Audioslave, Brian Bumbery, je sporočil, da je pevec in kitarist preminul star 52 let. Umrl je v sredo zvečer v Detroitu.

Kot je povedal Bumbery, je bila smrt "nenadna in nepričakovana", žena in otroci pa so šokirani. Družina sodeluje z zdravniškimi preiskovalci, ki skušajo ugotoviti vzroke smrti.

Cornell je bil trentno na turneji s Soundgarden in je še nekaj ur pred smrtjo tvital in objavljal fotografije z razprodanega koncerta v Detroitu. Rockerski kolegi so že začeli pisati sporočila sožalja. "Tako zelo sem presunjen, ko sem slišal za smrt Chrisa Cornella, kako grozna in žalostna izguba," je zapisal kitarist Dave Navarro (Jane's Addiction, ex-Red Hot Chili Peppers).

Zasedba Soundgarden je prodala preko 22 milijonov plošč po vsem svetu, nominirani so bili za devet grammyjev. Prvo obdobje njihovega delovanja je bilo med leti 1984 in 1997, vrnili so se let 2010, letos pa so se spet zbrali in koncertirali. Izdali so albume Ultramega OK (1988), Louder Than Love (1989), Badmotorfinger (1991), Superunknown (1994), Down on the Upside (1996) in zadnjega King Animal (2012). Zadnje leto so delali na novih pesmih.

Cornell je po prvem razhodu Soundgarden posnel štiri samostojne albume, in sicer Euphoria Morning (1999), Carry On (2007), Scream (2009) ter Higher Truth (2015). Za bondiado Casino Royale (2006) pa je posnel pesem You Know My Name. Med leti 2001 in 2007 je bil član superskupine Audioslave, ki jo je produciral Rick Rubin, skupaj s člani Rage Against the Machine. Letos so spet začeli delovati.

Cornell ob koncu koncerta v Trstu, lanskega aprila. (Foto: Boštjan Tušek)

Rocker je svoj čas sicer imel težave z drogami in alkoholom, leta 2003 se je prijavil na kliniko za odvajanje. "Odvajanje mi je pravzaprav všeč. Je kot šola, zanimivo je, dojemam, da se kaj lahko naučim tudi pri 38. letih," je takrat izjavil za revijo Spin. "Včasih sem pil, preden sem šel na oder. A ni bilo kaj posebnega. Huje je postalo, ko sem zaradi tega prenehal delati druge stvari, včasih sem se precej vozil z gorskim kolesom s prijatelji. Ko sem to prenehal, je ostalo samo še popivanje," je priznal.

Cornell se je rodil v Seattlu, v Washingtonu, bil je eden od pionirjev grungea, s Soundgarden je leta 1988 podpisal pogodbo z veliko založbo A&M, s katero je tlakoval pot skupinam kot so Nirvana, Pearl Jam ter Alice in Chains, ki so kmalu zatem prav tako doživele veliki glasbeni preboj.