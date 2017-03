Umrl je Chuck Berry - legenda rock 'n' rolla

(Foto: AP)

Umrl je glasbeni pionir Chuch Berry, ki so ga velikokrat imenovali kot očeta rock 'n' rolla. Policija je sporočila, da so ga našli neodzivnega na njegovem domu izven St. Louisa. in da mu ni bilo več pomoči. Star je bil 90 let.

V sedemdesetletni karieri je ustvaril nešteto hitov, med njimi zdaj že klasike Roll Over Beethoven, Johnny B. Goode, Sweet Little Sixteen.

Leta 1984 je dobil grammyja za življenjsko delo.