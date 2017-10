Umrl je legendarni Tom Petty

Rocker Tom Petty je preminul v 67. letu starosti. (Foto: AP)

Tom Petty, legendarni pevec, ki je prodal na milijone albumov v pet desetletij dolgi karieri, je umrl. Star je bil 66 let.

Pettyja so, kot poročajo tuji mediji, našli v nedeljo ponoči nezavestnega v njegovem domu v Malibuju.Zadela ga je kap, nemudoma so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so ga nato v ponedeljek odklopili z aparatov za ohranjanje pri življenju, navaja CBS News.

Petty je bil pevec, multiinstrumentalist in producent. Poznan je bil predvsem kot vodja zasedbe Tom Petty and the Heartbreakers in po superzasedbi Traveling Wilburys (poznani po pesmih Handle with Care in The End of the Line) v kateri so bili še Geroge Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan in Jeff Lynne, od kateri sta zdaj živa le še slednja dva.Posnel je šestnajst albumov, dva s Travelling Willburys in dva z zasedbo Mudcrutch,

Pettyja mnogi poznajo po pesmih Free Falin', I Won't Back Down, Face in the Crowd ter Runnin' Down a Dream z albuma Full Moon Fever iz leta 1989, ter po albumu Into The Great Wide Open (in istoimenski pesmi) iz leta 1991, s katerega je tudi eden njegovih največjih hitov Learning To Fly.

Prodal je preko 80 milijonov plošč, kar pomeni, da je bil eden najbolje prodajanih rockerjev na svetu. Leta 1999 je prejel svojo zvezdo na Pločniku slave v Hollywoodu, leta 2002 so ga sprejeli v rockersko alejo slavnih (Rock and Roll Hall of Fame), leta 2009 pa so mu skupaj z režiserjem Petrom Bogdanovichem podelili nagrado grammy za biografski dokumentarec Runnin' Down a Dream.