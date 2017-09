Umrl je soul pevec Charles Bradley

New York, 24.09.2017, 15:29 | STA / B.T.

Po boju z rakom na želodcu je v soboto v krogu družine, prijateljev in glasbenih sodelavcev v starosti 68 let umrl soul pevec Charles Bradley. Nekaj časa je bil posnemovalec Jamesa Browna, pravili so mu tudi "kričeči orel soula".