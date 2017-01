Umrl klaviaturist zasedbe Bronski Beat

Novico o smrti glasbenika Larryja Steinbacheka je za BBC News potrdila njegova sestra Louise Jones, ki je dejala, da je Larry "umrl v krogu družine in prijateljev po krajši bitki z rakom".





Larry je leta 1983 ustanovil zasedbo Bronski Beat, v kateri sta bila še Steve Bronski in pevec Jimmy Somerville. Takoj naslednjega leta so zasloveli s hitom Smalltown Boy, v katerem so odkrito spregovorili o tematiki gejevstva in homofobiji ob dejstvu, da so bili prva homoseksualna skupina, ki je to tudi brez sramu priznala. S prvenca so znane še pesmi Why?, Ain't Necessarily So, Love & Money ter I Feel Love, v kateri so moči združili z Marcom Almondom, sicer pa gre za uspešno priredbo pesmi Donne Summer.





"Zelo sem žalosten ob mladi smrti Larryja Steinbacheka. Užival sem v delu z Bronski Beatom v 80. letih, saj sem z njimi imel velik hit," je Almond tvitnil ob kolegovi smrti.

Somerville je zasedbo leta 1985 zaradi nesoglasij zapustil in osnoval uspešni duo The Communards, Bronski Beat pa so imeli nato precej težav s pevci, imeli so še eno uspešnico Hit That Perfect Beat, potem pa so počasi utonili v pozabo.



Prisluhnite nekaj njihovim največjim uspešnicam!