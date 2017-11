Umrl Malcolm Young, ustanovni član AC/DC

Malcolm Young, legendarni kitarist zasedbe AC/DC je umrl star 64 let. Zadnjih nekaj let se je boril z demenco. Umrl je v krogu družine, skupina pa je podala uradno izjavo.

"Danes z globoko in srčno žalostjo AC/DC sporočamo, da nas je zapustil Malcolm Young.

Malcolm je bil z Angusom ustanovitelj AC/DC.

Z veliko zavzetostjo in zagnanostjo je bil gonilna sila v skupini.

Kot kitarist, pisec pesmi in vizionar je bil perfekcionist in edinstveni mož.

Vedno je stal za svojimi prepričanji in naredil in povedal vedno tisto, kar je hotel.

Bil je zelo ponosen na vse, v kar se je podal.

Njegova predanost oboževalcem je bila nepresežena.

Kot njegov brat težko izrazim besede, kaj mi je pomenil v mojem življenju, imela sva edinstveno vez, ki je bila zelo posebna.

Za sabo je pustil velikansko dediščino in bo živel večno.

Malcolm, posel dobro opravljen."

Malcolm Young na odru leta 2010 v Vidmu. (Foto: Miro Majcen)

Tako se je skupina AC/DC in njegov brat Angus Young na Facebooku poklonila svojemu ustanovnemu članu in bratu. Izjavo pa je podala tudi njegova družina.

"Z najglobljim obžalovanjem vas moramo obvestiti, da je umrl Malcolm Young, ljubljeni mož, oče, dedek in brat. Malcolm je že precej let bolehal za demenco, umrl pa je mirno v soboto z družino ob sebi. Že od začetka je vedel, kaj bi rad dosegel, z mlajšim bratom, zavzel svetovni oder in dal vse od sebe na vsakem koncertu. Nič manj pa tudi za svoje oboževalce. Zahvaljujeno se za vso pomoč in srčna sožalja, prosimo pa vas, da spoštujete zasebnost v tem času žalovanja," je zapisala družina.

Za kitaristom žalujejo ljubeča žena Linda, otroka Cara in Ross, svak Josh, trije vnuki ter sestra in brat Angus. Young je bratom AC/DC ustanovil leta 1973, upokojil se je leta 2014 iz zdravstvenih razlogov. Brat George jima je umrl samo nekaj tednov nazaj v starosti 70 let.