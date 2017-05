V 70. letu starosti je umrl rocker Greg Allman. Kot so zapisali na glasbenikovi spletni strani, je umrl mirno na svojem domu v mestu Savannah v Georgii.

Zaradi hepatitisa C so mu leta 1999 začela odpovedovati jetra, leta 2010 pa so mu jih presadili. Njegov brat Duane je umrl že leta 1971 v nesreči z motorjem. Star je bil 24 let.

The Allman Brothers velja za enega najbolj uspešnih rockovskih bandov vseh časov. Leta 1995 so ga vključili tudi v Dvorano slavnih rock'n'rolla.