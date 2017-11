Uspelo jim je, kar je do zdaj uspelo le Beatlom

Fantovska zasedba One direction kljub pavzi piše zgodovino. (Foto: AP)

Najbolj priljubljena fantovska skupina na svetu, britanska skupina One Direction, si je na vrhuncu kariere, po uspehu petega albuma Made in the A.M., vzela premor, kar so mnogi označili za precej nespametno potezo ter da bodo zaradi tega ob milijone. A fantje so hitro dokazali nasprotno. Kljub pavzi so lani prepričljivo zasedli prvo mesto na seznamu najbolje plačanih evropskih zvezdnikov letošnjega leta, ki ga pripravlja revija Forbes. Čeprav niso nastopali, so zaslužili 105 milijonov evrov.

Zdaj pa so se v zgodovino zapisali kot druga skupina, katerih trije člani so se s samostojnimi albumi zavihteli na vrh Billboardove lestvice najbolj priljubljenih albumov v ZDA. T

One Direction so bili kljub pavzi največji zaslužkarji med vsemi evropskimi zvezdniki, prehiteli so tudi slavnega nogometaša Christiana Ronalda, pevko Adele in legendarne rockerje Rolling Stones.

Kot poroča BBC, se je nazadnje na vrh lestvice, na kateri je tedensko razvrščenih 200 najbolj priljubljenih albumov v ZDA, zavihtel Niall Horan s svojim debitantskim albumom Flicker. Pred tem je to uspelo še Harryju Stylesu z albumom Harry Styles in Zaynu Maliku z albumom Mind of Mine. Tako se se izenačili s člani liverpoolske skupine The Beatles, ki si je ta rekord lastila vse od leta 1971.

The Beatles so se kot skupina 19-krat pojavili na vrhu lestvice, kasneje je to uspelo tudi njenim članom s samostojnimi albumi. Leta 1970 je to prvič uspelo Paulu McCartneyju. Ta član zasedbe, čigar kariera je po razpadu tudi najbolj cvetela, je še šestkrat zabeležil prvo mesto na lestvici. John Lennon ima tri uvrstitve na prvo mesto, George Harrison pa dve. Ringo Starr je edini član, ki na lestvici ni bil na vrhu, je bil pa najbližje temu leta 1973, ko je album Ringo dosegel drugo mesto.

Fantje so tudi na samostojni poti neverjetno uspešni. (Foto: AP)

Rekord Beatlov bo po napovedih bržkone kmalu tudi presežen. Dva člana skupine One Direction Louis Tomlinson in Liam Payne namreč še čakata na izdajo svojih solo albumov. Za zdaj kaže, kot navaja BBC, da bo vsaj Paynu to zlahka uspelo, saj njegov prvi singl Strip That Down, ki ga je napisal Ed Sheeran, velja za doslej najbolj prodajani singl katerega od članov te priljubljene fantovske skupine.

Skupina se je sicer na vrhu Billboardove lestvice priljubljenih albumov znašla štirikrat. Njeni člani, ki jih je na televizijskem pevskem tekmovanju The X Factor leta 2010 odkril sodnik Simon Cowell, so izdali pet albumov: Up All night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) in Made in the A.M.(2015). Po uspehu slednjega si je skupina lani vzela premor, člani pa odtlej samostojno nadaljujejo svoje poti.