V 53. letu je odšel Koli, pevec zasedbe The Drinkers

Sandi Kolenc – Koli (1965–2017) (Foto: Miro Majcen)

20. julija 1965 rojeni Sandi Kolenc – Koli si je v najbolj norih letih zasedbe The Drinkers, proti koncu prejšnjega tisočletja, dal nadimek kralj požirka, najbolje pa se je opisal kar v pesmi Mat K "ljega mat kurba, jest sm Koli iz Trboul". Po težavah z zdravjem, predvsem srcem, pa zdaj že okoli sedem let ni več pil alkohola, je imel pa ves čas težave, saj so mu naredili tudi dvojni srčni obvod. A usoda je hotela tako, da pevec, ki bi prihodnje leto z zasedbo obeležil 25-letnico obstoja, tega žal ni dočakal.

"Minulo noč se je v 53. letu starosti za vedno ustavilo srce pevca skupine The Drinkers Sandija Kolenca – Kolija. Praznina ob njegovem nenadnem odhodu v drugo dimenzijo je neizmerna, a njegova bogata zapuščina uspešnic, kot so Žeja, Deset majhnih jagrov, Ko to tam opeva, Pijemo ga radi …, ostaja in bo vedno živela v naših srcih skupaj z njim. Koli, R.I.P!" je zapisal njegov stanovski kolega in basist v bendu Miro Mutvar.

The Drinkers, ko so leta 2014 nastopili na Orto festu. (Foto: Miro Majcen)

S Kolijem je tako v grob odšla vsa njegova neprekosljiva energija, tako življenjska kot tista na odru, njegov smisel za humor, njegov odhod pa najbrž pomeni tudi konec legendarne skupine. "V spominu mi bo ostal po naših koncertnih norijah. Imeli smo nekaj načrtov ob prihajajoči 25-letnici, človek kar ne more dojeti," je še dodal Mutvar.

"Enkrat Trbovc, za vedno Trbovc. Trbovlje bodo vedno v meni, čeprav že nekaj let živim v Ljubljani. Alkohol sicer ostane v glavi, sploh v našem primeru, glede na to, koliko smo ga pokonzumirali v preteklih letih," se je pošalil v našem pogovoru leta 2014.

Zasedba je bila gonilna sila slovenskega drink'n'rolla, poznana po uspešnicah Deset majhnih jagrov, Žeja, Jawohl, Slovenac, Pijemo ga radi, Mat K in drugih.

Koli, počivaj v miru.