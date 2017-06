V Maribor prispel legendarni irski glasbenik Bob Geldof

Njegove Live Aid koncerte je s pomočjo prenosov BBC videlo več kot poldrugo milijardo ljudi, s čimer so zbrali več kot 140 milijonov evrov pomoči. (Foto: Miro Majcen)

Irski pevec Bob Geldof, ki je politično eden najvplivnejših glasbenikov, bo nastopil na mariborskem Festivalu Lent. Še pred samim nastopom pa je odgovarjal tudi na vprašanja novinarjev: "Opravljam čudovito delo in imam zato priložnost spoznavati nove dele sveta. Če le imam čas, se v primerih, ko grem v kakšen nov kraj, tja odpravim dan ali dva prej. Prihajam iz majhne Irske, ki je nekakšna zadnja postaja Evrope, in že kot otrok sem si želel oditi in spoznati svet," je na vprašanje, zakaj je v Mariboru že dva dni pred svojim koncertom, odgovoril Geldof.

Ob koncertu pa se te dni namerava z najetim avtomobilom popeljati po slovenskem podeželju, se ustaviti v kakšni od vasic in se po možnosti tudi kje izgubiti. "Kljub dežju sem si v nedeljo privoščil kratek sprehod na kavico, odlična je bila tudi tortica," je dejal prvi glasbenik, ki se je znašel na spisku za Nobelovo nagrado, britanska kraljica pa mu je že leta 1986 podelila viteški naziv, zaradi česar se ga odtlej drži vzdevek "Sir Bob".

Jutri pa na vas čaka še obširnejši intervju s tem zanimivim glasbenikom.

Čeprav je danes sam hudomušno dejal, da želi biti najbolj znan kot "genialni glasbenik", je dejstvo, da je po svetu najbolj znan kot aktivist in organizator humanitarnih dogodkov, med katerimi je bil najbolj prepoznaven Band Aid, ki je za pomoč lačnim v Etiopiji posnel skladbo Do They Know It's Christmas Time, enega najbolje prodajanih singlov vseh časov.

Na vprašanje, zakaj te njegove aktivnosti, je dejal, da zato, ker je s tem mogoče spreminjati stvari in pokazati, da posameznik ni nemočen v primeru kakršnekoli tragedije ali pomanjkanja pravičnosti. To se je naučil s pomočjo rock'n'rolla ter po zaslugi otroštva, ko je hitro ostal brez matere in si ni želel končati na dnu.

Njegove Live Aid koncerte je s pomočjo prenosov BBC videlo več kot poldrugo milijardo ljudi, s čimer so zbrali več kot 140 milijonov evrov pomoči. Leta 2005 je z naslednikom "superfestivala" na desetih lokacijah hkrati pritiskal na voditelje držav G8 in osveščal svet o težavah sodobne Afrike. Istega leta je prejel nagrado za življenjsko delo Brit Award, še vedno pa z Bonom Voxom sodeluje v neprofitni organizaciji One Campaign in je aktiven v organizaciji Africa Progress Panel, ki jo je ustanovil Kofi Annan.

"Glasba sama po sebi ne more spreminjati sveta. Za to je potrebno nekaj družbenega in kolektivnega aktivizma. Mi je pa prepoznavnost gotovo dala več možnosti, da na pomembne stvari opozarjam preko medijev," je dejal Geldof, ki meni, da je obdobje rock'n'rolla v smislu sporočilnosti za nami, saj so to vlogo prevzeli družabni mediji, ki pa dajejo lažno sliko povezanosti.

Geldof je s svojo resno glasbeno kariero začel v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je postal pevec s pankovskim gibanjem povezane zasedbe Boomtown Rats. Ena najbolj znanih skladb iz tistega obdobja je pesem I Don't Like Mondays, s katero je neizbrisno zaznamoval vse ponedeljke tega sveta in je bila njegov odziv na srednješolski masaker v San Diegu.