V Montrealu koncert ob prvi obletnici smrti Leonarda Cohena

Legendarnemu Leonardu Cohenu se bodo ob prvi obletnici smrti poklonili v Montrealu. (Foto: Miro Majcen)

Sin pokojnega Leonarda Cohena, Adam Cohen, prav tako glasbenik, je povedal, da mu je oče pred smrtjo naročil, naj ga pokopljejo v Montrealu zraven njegovih staršev. Povedal pa mu je tudi, da naj v primeru organiziranja javne slovesnosti njemu v čast, izberejo njegov rodni Montreal. Koncert sam vidi kot neke vrste izpolnitve dolga do očeta.

Med nastopajočimi na koncertu bodo še kanadski glasbenici K.D. Lang in Feist, ameriška pevka Lana Del Rey, irski glasbenik Damien Rice in član ameriške zasedbe The Lumineers Wesley Schultz. Koncerta naj bi se udeležil tudi kanadski premier Justin Trudeau.

Cohen je umrl 7. novembra lani v starosti 82 let v Los Angelesu. Glasbenika so večkrat označili za botra melanholije in visokega svečenika patosa. V šest desetletij dolgi karieri je nanizal vrsto uspešnic, kot so Suzanne in So Long, Marianne z njegovega prvenca Songs of Leonard Cohen ter Dance Me To The End Of Love, I'm Your Man, Tower of Song, Sister of Mercy in drugih.