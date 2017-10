V Slovenijo se vrača kultni Kraftwerk, premierno pa prihaja Domingo

Kraftwerk so konec maja letos izdali živi "box set" vseh svojih albumov, katerih del predstavljajo tudi na koncertih v 3D. (Foto: Izvajalec)

Nemški inovatorji in pionirji elektronske glasbe Kraftwerk s svojim vizionarskim delom poleg Beatlov veljajo za najpomembnejšo skupino v glasbeni zgodovini. Njihov nezgrešljiv vpliv je jasno razviden ne le pri posameznih žanrih in izvajalcih, od krautrocka in techna do hiphopa in popa oziroma od Depeche Mode in Davida Bowieja do Madonne in LCD Soundsystem, temveč v sodobni glasbi nasploh.

Kraftwerk bodo 22. februarja nastopili v ljubljanskem Tivoliju, pri nas pa so premierno koncertirali leta 2004 v Križankah. (Foto: Reuters)

Po prvem obisku Slovenije leta 2004, ko je v razprodanih Križankah obeležil 30. obletnico prelomne plošče Autobahn, se Kraftwerk vrača s spektakularnim 3D šovom. Kraftwerk 3D zajema bendov celotni opus, ob poletnih izvedbah v tujini pa je požel stoječe ovacije in kritiške slavospeve. Kot je zapisalnek britanski novinar, je skupina, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zvenela kot iz daljne prihodnosti, danes še vedno dva koraka pred ostalimi.

Domingo prvič v Sloveniji!

20. januarja pa bo Slovenija končno gostila tudi največji operni tenor na svetu, saj k nam premierno prihaja Plácido Domingo.

Repertoar enega najboljših opernih pevcev v zgodovini vključuje rekordnih 147 vlog – največ med tenorji – in več kot 3800 nastopov. Plácido Domingo je posnel več kot 100 oper, arij, kompilacij in duetov, kar mu je prineslo 12 nagrad grammy in dve nagradi emmy.

Eden od trojice velikih tenoristov, Placido Domingo, bo konec januarja nastopil v Stožicah. (Foto: Reuters)

S prijateljema José Carrerasom in Lucianom Pavarottijem je 1990 ustanovil projekt Three Tenors in nastopal pred milijoni ljubiteljev opere po vsem svetu.

Enega svojih prvih koncertov v prihajajočem letu in premierni nastop pred slovenskim občinstvom pa bo tako imel 20. januarja na odru ljubljanskih Stožic.