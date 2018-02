V spomin na Danila Kocjančiča pripravili nepozabni glasbeni spektakel 

Skoraj vsi poznamo uspešnice Danila Kocjančiča, poznamo pa tudi uspešnice, ki ne vemo, da so od Danila Kocjančiča, je o slovenskem glasbeniku, ki nas je zapustil pred petimi leti, dejala pevka Neisha. Dober dan, Tina, in Amerika so le nekatere, ki jih je ustvaril Danilo v skoraj 50 letih delovanja. Danilo se je poslovil, preden je dokončal album, zato so ga posneli njegovi prijatelji.