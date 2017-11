V hladnih zimskih dneh bo za vročico poskrbel Vili Resnik

Vili Resnik se pozimi vrača na radijske valove z novo balado Edina si. Ljubezen lahko prinese sonce tudi v najtemnejše zimske dni, zaljubljeno srce ena najlepših tem v glasbi, zato je balada Edina si pravšnja, da tudi pozimi ogreje zaljubljena srca.

"Pojem, kar čutim," poudarja Vili Resnik. (Foto: Ivo Gregorič)

"Ostajam zvest samemu sebi in glasbi, ki jo že leta izvajam. Stojim za vsakim tonom, ki me obdaja, in pojem, kar čutim!" je o novi skladbi povedal pevec Vili Resnik, in izdal, da ga je nov projekt doletel ob ravno pravem času. "Ravno v pravem trenutku sem dobil mail od prijatelja – avtorja Romana Vukine, in to je bilo to. Poslal mi je osnutek pesmi in bil je prepričan, da sem idealen vokalist, da skladbo zapojem tako, kot je treba."

V prazničnem decembru Vili Resnik načrtuje koncerte in nastope po vsej Sloveniji, na katerih bo s svojimi največjimi uspešnicami ogrel srca obiskovalcev.

"Veliko nastopam in še vedno me spremljajo oboževalci, pa seveda oboževalke in veliko jih je, ki so me spomnili na dejstvo, da sem najbolj poznan po baladah. Kot sem rekel, pojem, kar čutim," še pravi Vili, ki se je odločil, da je nastopil čas, da razveseli zveste oboževalce z novo ljubezensko balado, ki bo ogrela hladne zimske dni.

V dolgoletni glasbeni karieri je Vili Resnik posnel nekatere izmed največjih uspešnic skupine Pop Design, katere frontman je bil do leta 1995 in s skupino v šestih letih sodelovanja prejel pet zlatih plošč, dve kompaktni srebrni plošči, dve platinasti zgoščenki in tri srebrne kasete.

Od leta 1996 pa je Vili nadaljeval solistično kariero, v kateri je izdal še pet albumov. Leta 1998 je v Angliji zastopal slovenske barve na izboru za pesem evrovizije s pesmijo Naj bogovi slišijo.

Poznan je predvsem po interpretacijah baladnih uspešnic, kot so Potepuh, Ne bom ti lagal, Naj bogovi slišijo in Ko vrbe jokajo, za katero je na Melodijah morja in sonca prejel tudi nagrado za najboljšo interpretacijo pesmi, pozneje pa mu je prinesla tudi zlatega petelina za naj pop pesem.