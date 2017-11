VIDEO: Večni romantik Marko Vozelj predstavlja Ljubezen ni samo navada

"Samoumevno se nam zdi, da se za dosego svojih ciljev trudimo in vanje vlagamo svojo energijo, delo in čas, v poplavi obveznosti pa vse prepogosto pozabimo na tako čudovito dvojino ljubezni - na tisto nekaj enkratnega kar je samo med dvema. Vibracija ljubezni se najbolj prvinsko prenaša z objemom, najmočnejše lepilo ljubezni pa so otroci, oziroma vse stvari, ki jih partnerja ustvarjata skupaj," pravi Marko Vozelj, ki v teh dneh predstavlja novo pesem Ljubezen ni samo navada. "Objemi me kot da je zadnjič, objel te bom kot prvikrat… Ko pogledam tvoje roke, ko pogledam te v oči, vidim najine otroke, vidim ogenj ki gori," citira pesem ter dodaja, da ljubezen ni in ne sme postati samo navada.